Сили протиповітряної оборони змогли збити 40 з 50 російських безпілотників, що атакували Україну в ніч на 24 жовтня.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська атакували Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської обл. та 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Станом на 8.30 Сили протиповітряної оборони підтвердили збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Станом на зараз, 7 російських безпілотників було локаційно втрачено, а 2 повернулися до Росії та Болорусії. Водночас 1 БпЛА все ще знаходяться в українському небі.