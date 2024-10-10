У ніч проти 10 жовтня російські війська атакували Україну 70 ракетами та уданими дронами. Сили протиповітряної оборони збили 41 повітряну ціль.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Так, ворог запустив по Україні:

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (район пусків — тимчасово окупований Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-31П (район пусків — тимчасово окупований Крим);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків — тимчасово окупований Крим);

3 зенітні керовані ракети С-300 (район пусків — тимчасово окупована Донеччина);

62 ударні дрони Shahed 131/136 (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

У результаті протиповітряного бою вдалося збити 41 безпілотник у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. Ще 14 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах України — імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

У Повітряних силах також заявили, що внаслідок російських ударів ракетами та ударними дронами уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.