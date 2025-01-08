У ніч на 8 січня 2025 року Україна успішно відбила чергову масштабну атаку російських безпілотників. Загалом противник застосував 64 ударних дрони типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних моделей, які запускалися з напрямків Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

“Підтверджено збиття 41 ударного БпЛА, включно з «Shahed», у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях”, – йдеться у повідомленні.

Ще 22 безпілотники, зафіксовані під час нападу, були локаційно втрачені, не досягнувши своїх цілей. Деякі з них змінили курс: три дрони направилися назад до Росії, а один – у бік білорусі.

Українські сили оборони залучили всі можливі ресурси для відбиття атаки: авіацію, зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Завдяки злагодженій роботі вдалося уникнути будь-яких негативних наслідків від дій безпілотників-імітаторів.