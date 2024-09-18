Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
“До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА”, — йдеться у повідомленні.
Завдяки радіоелектронній боротьбі ще пʼять безпілотників зникли з радарів, а один — полетів у Росію. Також через РЕБ не досягли своїх цілей і ракети. Є пошкодження сільськогосподарської техніки. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.
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