У ніч на 2 січня 2025 року російські війська здійснили масований напад із використанням 72 ударних безпілотників, переважно типу «Shahed». Атака була спрямована з кількох напрямків - Брянська, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська. Завдяки злагодженим діям Повітряних Сил України та підрозділів Сил оборони вдалося зупинити переважну більшість ударів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

“Підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок активних дій українських сил оборони 24 ворожі безпілотники “локаційно втрачено”, що виключає негативні наслідки.

Для відбиття масованої атаки залучили авіаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та спеціалізовані загони радіоелектронної боротьби. Завдяки злагодженій роботі українських захисників вдалося уникнути серйозних руйнувань та забезпечити безпеку населення.