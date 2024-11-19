У ніч на 19 листопада російські війська атакували Україну 87 дронами, з яких 51 був успішно знищений силами ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 19 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 87 дронів типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу з території Курської, Орловської областей РФ та тимчасово окупованого Криму.

“Бойова робота тривала всю ніч. Внаслідок активної протидії 30 ворожих дронів локаційно втрачено, а один ще перебуває в повітряному просторі України”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки злагодженій роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України вдалося ліквідувати 51 ворожий дрон у дев’яти областях.