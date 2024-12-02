В ніч із 1 на 2 грудня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, випустивши 110 ударних дронів, серед яких були "Shahed" та апарати інших типів. БпЛА запускали з різних напрямків, зокрема з території Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.