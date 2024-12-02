Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
У протидії масованому удару брали участь підрозділи Повітряних Сил, Сил оборони, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
Станом на ранок 2 грудня підтверджено збиття 52 дронів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
“Бойова робота триває. Частина безпілотників була нейтралізована засобами радіоелектронної боротьби, деякі вийшли з підконтрольного повітряного простору, ймовірно, повернувшись у бік Росії та Білорусі”, – йдеться у повідомленні.
Остаточні дані щодо результатів операції та уточнення кількості збитих безпілотників ще очікуються. Військові наголосили, що попри значну кількість запущених дронів, українська система ППО ефективно відбила атаку.
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