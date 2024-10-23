Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни атакували Україну БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.
Також противник завдав удару по Одещині керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.
“Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.”, – сказали в Повітряних силах.
Станом на 9:00 ранку українська ППО збила 57 ворожих безпілотників у 12 областях України, зокрема в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській.
Станом на зараз, 15 російських безпілотників було локаційно втрачено. Водночас 9 ворожих БпЛА все ще знаходяться в українському небі.
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