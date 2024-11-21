Уранці 21 листопада російські війська здійснили масовану ракетну атаку на Дніпро. Повітряні сили України успішно збили шість крилатих ракет Х-101, запущених з російських стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Атака тривала з 05:00 до 07:00. За попередньою інформацією, з Астраханської області Росії було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, з Тамбовщини – аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”, а також сім крилатих ракет Х-101 із Волгоградської області.

“Внаслідок протиповітряного бою підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків”, – йдеться у повідомленні.

Громадян вкотре закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також звернулися до медіа з проханням відповідально підходити до поширення даних про бойові дії та безпекову ситуацію.