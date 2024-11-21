Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Атака тривала з 05:00 до 07:00. За попередньою інформацією, з Астраханської області Росії було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, з Тамбовщини – аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”, а також сім крилатих ракет Х-101 із Волгоградської області.
“Внаслідок протиповітряного бою підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків”, – йдеться у повідомленні.
Громадян вкотре закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також звернулися до медіа з проханням відповідально підходити до поширення даних про бойові дії та безпекову ситуацію.
- На фронті зафіксували близько 90 бойових зіткнень від початку доби, — Генштаб.
- Російський обстріл 17 листопада створив додатковий тиск на ядерну безпеку — МАГАТЕ.
- Минулої доби ЗС РФ втратили понад 1500 солдатів.