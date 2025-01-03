Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Завдяки ефективній роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Повітряних Сил, вдалося збити 60 ворожих БпЛА, у тому числі “Shahed” та інші типи безпілотників.
Атаку відбивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
26 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені через активну протидію Сил оборони. Один з безпілотників залишається у повітрі.
Проте, попри успіхи ППО, російські дрони все ж завдали руйнувань на українській території. У результаті атаки зафіксовано кілька влучань в приватні підприємства та багатоквартирні будинки на Донеччині та Чернігівщині.
На Київщині пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Також внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.
“Закликаємо громадян дотримуватись вимог безпеки під час повітряної тривоги”, — наголосили у Повітряних силах.
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