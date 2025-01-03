У ніч на 3 січня 2025 року російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши 93 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Напад був здійснений з напрямків Брянськ, Міллерово та Орел.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Завдяки ефективній роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Повітряних Сил, вдалося збити 60 ворожих БпЛА, у тому числі “Shahed” та інші типи безпілотників.

Атаку відбивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

26 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені через активну протидію Сил оборони. Один з безпілотників залишається у повітрі.

Проте, попри успіхи ППО, російські дрони все ж завдали руйнувань на українській території. У результаті атаки зафіксовано кілька влучань в приватні підприємства та багатоквартирні будинки на Донеччині та Чернігівщині.

На Київщині пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Також внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.