Про це у Телеграмі повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Вночі 24 вересня (з 20:00 23 вересня по 07:00 24 вересня) радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 85 російських засобів повітряного нападу:

одну балістичну ракету “Іскандер-М” із Ростовської області;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області;

одну ракету (тип встановлюється) із Курської області;

81 ударний БПЛА типу Shahed із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Основним напрямком удару були північ та центр України.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних дронів у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях.

Ще 13 безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

У Повітряних силах закликали при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію.