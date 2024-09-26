У ніч проти 26 вересня російські війська атакували Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 78 ударними дронами Shahed 131/136 та ще двома ракетами невстановленого типу. Протиповітряна оборона збила 66 безпілотників та чотири ракети.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни атакували Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області Росії. Для ударів по Одещині окупанти використали чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69, їх запускали з акваторії Чорного моря. Дрони ворог запустив із Приморсько-Ахтарська, Орла та Курська.

До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони.

За результатами протиповітряного бою збили 66 ударних дронів та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Вісім безпілотників були локаційно втрачені в кількох регіонах України, один дрон повернувся назад у Росію, ще один «шахед» досі залишається в повітряному просторі України, триває бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.