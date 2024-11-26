Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Зазначається, що атака була проведена з території Курської, Воронезької, Брянської областей та Приморсько-Ахтарська.
Радіотехнічними підрозділами було зафіксовано 192 цілі у повітрі:
- 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 188 ворожих БпЛА.
“Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила 76 ворожих безпілотників у багатьох областях України, включно з Київською, Черкаською, Одеською, Дніпропетровською, Харківською, Житомирською та іншими”, – йдеться у повідомленні.
До захисту повітряного простору були залучені авіація, зенітно-ракетні системи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи.
Також повідомляється, що 95 дронів було втрачено з радарів, імовірно через роботу систем РЕБ, а ще п’ять дронів направилися в бік Білорусі.
Попри ефективну роботу ППО, кілька безпілотників досягли своїх цілей. У низці регіонів пошкоджено житлові будинки, як приватні, так і багатоквартирні. На щастя, попередньо постраждалих та загиблих немає. Інформація уточнюється.
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