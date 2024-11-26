У ніч з 25 на 26 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши чотири балістичні ракети "Іскандер-М" та рекордну кількість ударних безпілотників типу "Shahed" та невстановлених моделей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Зазначається, що атака була проведена з території Курської, Воронезької, Брянської областей та Приморсько-Ахтарська.

Радіотехнічними підрозділами було зафіксовано 192 цілі у повітрі:

4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

188 ворожих БпЛА.

“Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила 76 ворожих безпілотників у багатьох областях України, включно з Київською, Черкаською, Одеською, Дніпропетровською, Харківською, Житомирською та іншими”, – йдеться у повідомленні.

До захисту повітряного простору були залучені авіація, зенітно-ракетні системи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи.

Також повідомляється, що 95 дронів було втрачено з радарів, імовірно через роботу систем РЕБ, а ще п’ять дронів направилися в бік Білорусі.

Попри ефективну роботу ППО, кілька безпілотників досягли своїх цілей. У низці регіонів пошкоджено житлові будинки, як приватні, так і багатоквартирні. На щастя, попередньо постраждалих та загиблих немає. Інформація уточнюється.