У ніч на 29 листопада 2024 року російські війська атакували Україну 132 ударними дронами, серед яких переважно були «Shahed» та інші безпілотники невстановленого типу. Запуски здійснювалися з території Росії, зокрема з Орла, Міллерова, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

До оборони країни залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Завдяки злагодженій роботі було ліквідовано значну частину атакуючих дронів.

“Протиповітряною обороною України збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях”, – йдеться у повідомленні.

Ще 41 безпілотник було втрачено через активну роботу засобів РЕБ, а один дрон повернувся на територію Росії.

Атака спричинила пошкодження цивільної інфраструктури, автомобілів, житлових будинків, а також багатоповерхівок у кількох областях. Постраждалим надається необхідна допомога.