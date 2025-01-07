Сьогодні вночі, 7 січня, російські війська атакували Україну за допомогою 28 ударних безпілотників типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів різних типів, випущених з напрямків Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що вдалося збити 28 ударних БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів. Збиття відбулося в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.

Також 10 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, зокрема три з них полетіли в напрямку Росії.