Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повдіомленні.
Зазначається, що вдалося збити 28 ударних БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів. Збиття відбулося в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.
Також 10 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, зокрема три з них полетіли в напрямку Росії.
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