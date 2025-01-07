Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що вдалося збити 28 ударних БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів. Збиття відбулося в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.

Також 10 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, зокрема три з них полетіли в напрямку Росії.

  • Дрони СБУ атакували головний торговий порт Росії, – ЗМІ
  • БпЛА атакували один з найбільших морських торгівельних портів РФ Усть-Луга: що відомо
  • Використовував військових для будівництва маєтку: перед судом постане екскомандир ТРО “Південь”