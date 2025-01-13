Сьогодні вночі, 13 січня, російська армія атакувала Україну 110 ударними безпілотниками типу "Shahed", а також безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Підтверджено збиття 78 ворожих БПЛА “Shahed” та інших типів. Повітряний напад відбивали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих безпілотників на території Сумщини, Київщини, Житомирщини та Запоріжжя сталися пошкодження будівель підприємств, приватних і державних установ, приватних будинків та автотранспорту.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.