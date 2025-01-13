Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що росіяни атакували із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Підтверджено збиття 78 ворожих БПЛА “Shahed” та інших типів. Повітряний напад відбивали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.
Через падіння збитих безпілотників на території Сумщини, Київщини, Житомирщини та Запоріжжя сталися пошкодження будівель підприємств, приватних і державних установ, приватних будинків та автотранспорту.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.
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