Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, ракети ворог запускав із тимчасово окупованих територій Запорізької області та Криму, а також з Ростовської області росії, а «шахеди» — з районів Курська та Приморсько-Ахтарська у рф.
Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
Унаслідок протиповітряного бою збили 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 11 ударних дронів типу Shahed. Ще 5 безпілотників були локаційно втрачені.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.
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