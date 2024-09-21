У ніч проти 21 вересня російські війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами «Іскандер» та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59, а також запустили 16 ударних дронів Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони збили п’ять ракет та одинадцять ворожих безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Так, ракети ворог запускав із тимчасово окупованих територій Запорізької області та Криму, а також з Ростовської області росії, а «шахеди» — з районів Курська та Приморсько-Ахтарська у рф.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Унаслідок протиповітряного бою збили 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 11 ударних дронів типу Shahed. Ще 5 безпілотників були локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.