У ніч на 20 січня Росія здійснила атаку на Україну, використавши 141 БПЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Атакували з п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ (Росія). Окрім безпілотників, Росія також випустила балістичну ракету "Іскандер-М" по Сумщині з Курської області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, підтверджено збиття 93 ударних БпЛА та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

Також 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно були втрачені без негативних наслідків, зокрема два з них повернулися до Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.