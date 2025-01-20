Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, підтверджено збиття 93 ударних БпЛА та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.
Також 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно були втрачені без негативних наслідків, зокрема два з них повернулися до Росії.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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