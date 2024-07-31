У ніч на 31 липня Росія атакувала Україну ракетою Х-59 та 89 ударними безпілотниками. Сили оборони збили і ракету, і всі дрони.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

“Українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Із 89-ти ударних БпЛА “Shahed-131/136″, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89! Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ракету загарбники випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини, а “Шахеди” запускали з районів російських міст і селищ Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Атарськ. Основний напрямок удару був Київщина.

До відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактичну авіацію Повітряних Сил та армійську авіацію Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.

“Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА “Shahed-131/136”. Таку ж кількість “шахедів” ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року”, – нагадали у Повітряних силах.