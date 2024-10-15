Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Збити безпілотники, що летіли з Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії, вдалося в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Тим часом чотири дрони, ймовірно, придушили засоби радіоелектронної боротьби, а ще один — досі лишається в повітряному просторі.
Крім того, Росія вдарила по Миколаївщині сімома зенітними керованими ракетами С-300/400 із тимчасового окупованого Криму. А ще дві керовані авіаційні ракети Х-59 запустили по Чернігівщині та Сумщині з Курської області. Про їхнє знищення Повітряні сили не повідомили.