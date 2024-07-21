На підступах до Києва підрозділи протиповітряної оборони вночі знищили всі ударні безпілотники, якими війська РФ намагалися атакувати столицю.

Про це Київська МВА повідомляє в Телеграмі.

«Крайня повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами», – написав очільник КМВА Сергій Попко.

За його словами, цієї ночі певна кількість ворожих БпЛА прямувала на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах до столиці.

«Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються», – зазначив посадовець.

Він наголосив: систематичні атаки ворожих дронів доводять, що загарбник активно шукає можливість уразити Київ, випробовуючи нові тактики та маршрути, намагаючись викривати розташування сил ППО.

«Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошенні повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття!», – додав Попко.

Як повідомлялося, цієї ночі під час атаки ворожих безпілотників на підступах до Києва працювали підрозділи протиповітряної оборони.