У ніч проти неділі, 20 жовтня, (починаючи із 21:00 19 жовтня) російські війська атакували Україну балістичними ракетами із тимчасово окупованого Криму, ударними безпілотниками типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків: Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Зазначається, що усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет “Іскандер-М”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 неділі, 20 жовтня, в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

При цьому, 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Ще два ворожих БпЛА полетіли у напрямку Білорусі.