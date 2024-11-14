Під час масованого обстрілу в ніч на 14 листопада українські захисники успішно відбили частину повітряної атаки на кілька областей країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Протягом ночі з 13 на 14 листопада російські війська здійснили масштабну атаку, запустивши 59 ударних безпілотників, включаючи дрони типу “Shahed” та інші невстановлені апарати. Напад був організований з території біля Курська в Росії та націлений на українські регіони.

“Станом на 08:30 ранку було підтверджено збиття 21 ворожого безпілотника в Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією від сил протиповітряної оборони, більшість ворожих дронів зазнали втрат – загалом 38 дронів локаційно зникли під час польоту над українською територією.