Сьогодні вночі російські війська атакували Україну 43-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Підрозділам зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп вдалося успішно збити 21 ударний БпЛА типу “Shahed” і безпілотники-імітатори.

Повітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Ще 22 ворожих безпілотники було локаційно втрачено без негативних наслідків.

Однак через падіння збитих БпЛА у Харківській та Одеській областях постраждали приватні будинки громадян.