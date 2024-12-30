Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Підрозділам зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп вдалося успішно збити 21 ударний БпЛА типу “Shahed” і безпілотники-імітатори.
Повітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Ще 22 ворожих безпілотники було локаційно втрачено без негативних наслідків.
Однак через падіння збитих БпЛА у Харківській та Одеській областях постраждали приватні будинки громадян.
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