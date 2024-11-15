У ніч із 14 на 15 листопада російські війська атакували Одещину, випустивши дві керовані авіаракети Х-59/69 з Чорного моря та 29 дронів «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарська і Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

“Станом на 08:30 підтверджено знищення однієї ракети Х-59/69 та 25 ударних безпілотників. Переважну частину повітряних цілей збили на Одещині. Протиповітряна оборона також працювала в Миколаївській, Кіровоградській і Тернопільській областях”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу в Одесі загинула одна людина, 10 осіб поранені, серед них дитина. Постраждалим надається необхідна допомога. Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та піклуватися про свою безпеку і безпеку близьких.