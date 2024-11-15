Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
“Станом на 08:30 підтверджено знищення однієї ракети Х-59/69 та 25 ударних безпілотників. Переважну частину повітряних цілей збили на Одещині. Протиповітряна оборона також працювала в Миколаївській, Кіровоградській і Тернопільській областях”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого обстрілу в Одесі загинула одна людина, 10 осіб поранені, серед них дитина. Постраждалим надається необхідна допомога. Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та піклуватися про свою безпеку і безпеку близьких.
- Російський удар по Одесі: загинула жінка, поранено десять людей, серед них дитина.
- За минулу добу ЗС РФ втратили 1520 військовослужбовців.
- США відправлятимуть зброю в Україну щотижня.