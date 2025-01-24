Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Станом на 09:00 підтверджено знищення 25 ворожих БПЛА “Shahed” та інші типи безпілотників у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.
Також 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Незважаючи на успішне знищення дронів, у результаті ворожого удару по Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, постраждалим надається необхідна допомога.
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