Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
26 ворожих безпілотників збили, ще 20 — зникли з радарів, а один — повернувся в Росію. Зазначається, що безпілотники запускали із напрямків Орел, Курськ – РФ.
“Авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках”, — зауважили у Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
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