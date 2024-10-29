У ніч на 29 жовтня російські війська завдали удару по Україні, використавши 48 дронів типу Shahed та безпілотники невстановленого типу, а також випустили балістичну ракету "Іскандер-М" по Кривому Рогу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

26 ворожих безпілотників збили, ще 20 — зникли з радарів, а один — повернувся в Росію. Зазначається, що безпілотники запускали із напрямків Орел, Курськ – РФ.

“Авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках”, — зауважили у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.