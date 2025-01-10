У ніч з 9 на 10 січня противник здійснив масштабний повітряний напад, використовуючи 72 ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники-імітатори. Атака здійснювалася з різних напрямків, включаючи Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ у Росії. Відбити напад допомагали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

“Підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях”, – йдеться у повідомленні.

Однак, п’ять дронів досягли цілей у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, де було пошкоджено підприємства та господарчі будівлі, а також поранено цивільну особу. У Київській області один із безпілотників влучив у багатоповерхівку, пошкодивши будівлю та два десятки автомобілів, хоча жертв вдалося уникнути.

Зазначається, що 34 безпілотники-імітатори не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені, без негативних наслідків для України.