Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
“Підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях”, – йдеться у повідомленні.
Однак, п’ять дронів досягли цілей у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, де було пошкоджено підприємства та господарчі будівлі, а також поранено цивільну особу. У Київській області один із безпілотників влучив у багатоповерхівку, пошкодивши будівлю та два десятки автомобілів, хоча жертв вдалося уникнути.
Зазначається, що 34 безпілотники-імітатори не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені, без негативних наслідків для України.
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