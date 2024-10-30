Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

33 ворожих безпілотників збили, ще 25 – зникли з радарів. Зазначається, що безпілотники запускали із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.”, – зазначили у повідомленні.

Сили протиповітряної оборони працювали в Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

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