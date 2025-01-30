У ніч 30 січня ворог атакував Україну за допомогою 81 ударного безпілотного літального апарату типу "Shahed" та інших безпілотників-імітаторів. Напад було здійснено з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Підтверджено, що українські сили збили 37 ударних БпЛА типу “Shahed” та інші безпілотники. Водночас 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Полтавщина, Сумщина, Черкащина, Київщина, Кіровоградщина, Житомирщина, Хмельниччина, Дніпропетровщина, Херсонщина та Одещина стали регіонами, де було зафіксовано ворожі атаки.

Зокрема, зазначається, що через російську агресію постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина.

Внаслідок обстрілів постраждали промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Окремо зазначено, що ударний БпЛА влучив у багатоповерхівку в Сумах, внаслідок чого є загиблі.