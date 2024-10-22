Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
“Шахеди” та дрони невстановленого типу запускали з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а збити більшість із них вдалося в Сумській області.
Також збиття фіксували у Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.
Ще 10 російських безпілотників зникли з радарів, один полетів до Білорусі та ще три повернулися до Росії. Один безпілотник — досі в повітряному просторі України.
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