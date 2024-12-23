Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
У результаті атаки на Хмельницьку та Київську області пошкоджено приватні підприємства та житлові будинки. За попередніми даними, жертв немає, постраждалим надається допомога.
Зазначається, що підтверджено збиття 47 ворожих ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Дрони було запущено із Брянська та Орла.
Ще 25 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
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