У ніч з 22 на 23 грудня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою 72 безпілотників типу "Shahed" та інших БПЛА. У результаті протидії агресору було знищено 47 з цих апаратів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У результаті атаки на Хмельницьку та Київську області пошкоджено приватні підприємства та житлові будинки. За попередніми даними, жертв немає, постраждалим надається допомога.

Зазначається, що підтверджено збиття 47 ворожих ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Дрони було запущено із Брянська та Орла.

Ще 25 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.