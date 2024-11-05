Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що безпілотники запустили з території Брянської, Курської та Орловської областей Росії.
Зокрема, вдалося збити 48 дронів у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Ще 30 безпілотників зникли з радарів у різних регіонах України, а один повернувся назад у Росію.
Крім дронів, росіяни вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині. Їх також вдалося збити.
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