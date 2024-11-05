У ніч проти 5 листопада російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши 79 безпілотників, зокрема типу Shahed, а також дві керовані ракети. Більшість дронів і обидві ракети були успішно знищені.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що безпілотники запустили з території Брянської, Курської та Орловської областей Росії.

Зокрема, вдалося збити 48 дронів у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Ще 30 безпілотників зникли з радарів у різних регіонах України, а один повернувся назад у Росію.

Крім дронів, росіяни вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині. Їх також вдалося збити.