Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Від учора із 19.30 Росія здійснила серію повітряних атак на території України. Зокрема, противник завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 по Харківщині, а також використав п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69, які були спрямовані по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.
Окрім того, росіяни здійснили атаки керованими авіабомбами та випустили 122 ударних безпілотних літальних апарати типу “Shahed” і невстановлених типів з території Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — зазначили в Повітряних силах.
Наразі підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
Крім того, внаслідок активної протидії 58 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах. Ще 6 безпілотників вийшли з повітряного простору України: 5 — в Росію, а один — в Білорусь.
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