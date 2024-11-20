У ході нічної атаки російських окупантів 20 листопада українським силам оборони вдалося знищити дві ворожі ракети та 56 безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Від учора із 19.30 Росія здійснила серію повітряних атак на території України. Зокрема, противник завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 по Харківщині, а також використав п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69, які були спрямовані по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.

Окрім того, росіяни здійснили атаки керованими авіабомбами та випустили 122 ударних безпілотних літальних апарати типу “Shahed” і невстановлених типів з території Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — зазначили в Повітряних силах.

Наразі підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Крім того, внаслідок активної протидії 58 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах. Ще 6 безпілотників вийшли з повітряного простору України: 5 — в Росію, а один — в Білорусь.