У ніч на 21 жовтня 2024 року (починаючи з 20:00 20 жовтня) ворог здійснює атаки на Україну за допомогою ракет різних типів, ударних безпілотників "Shahed" та дронів невизначеного типу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Повітряних силах повідомили, що на цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10 ворожих БпЛА – в повітряному просторі України.

Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Бойова робота триває! Інформація оновлюється, додали у командуванні ПС.