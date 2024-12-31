У ніч на 31 грудня російські окупанти вдарили по Україні, застосувавши 61 засіб повітряного нападу.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, противник застосував:

6 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької обл.;

1 аеробалістична ракета Х-47М2 “Кинджал” із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської обл.;

6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;

40 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово — РФ.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони вдалося знищити: 1 ракету Х-47М2 “Кинджал”, 5 ракет Х-69 та 16 ударних БПЛА типу “Shahed”.

Крім того, ще 24 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Попри успішну відсіч, російська атака все ж призвела до кількох влучань балістикою на Сумщині та Київщині.