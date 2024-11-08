У ніч проти 8 листопада Росія здійснила масований повітряний напад на Україну за допомогою 92 дронів різних типів, авіаційних ракет Х-59/69 та балістичної ракети "Іскандер".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що більшість безпілотників та всі керовані ракети Х-59/69 були знищені силами протиповітряної оборони України.

Керовані авіаційні ракети Х-59/69 запускали з Бєлгородської області, а безпілотники — з територій Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та мису Чауда в окупованому Криму.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях”, — зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Ще 26 дронів зникли з радарів, а один — досі в повітряному просторі України.

Крім того, росіяни вдарили балістичною ракетою “Іскандер-М” із Ростовської області. Про її збиття не повідомляли. А російська тактична авіація також скинула керовані авіабомби по Харківщині та Сумщині.