У ніч на 25 листопада 2024 року (починаючи з 18:30 24 листопада) російські окупанти завдали удару по Україні за допомогою БпЛА типу "Shahed" та безпілотників іншого типу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що дрони було випущено з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму.

“Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА“, — йдеться у повідомленні.

Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

У Повітряних силах зауважили, що 71 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

Наголошується, що протягом дня 24 листопада з 10:00 по 17:30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.