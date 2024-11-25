Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що дрони було випущено з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму.
“Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА“, — йдеться у повідомленні.
Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
У Повітряних силах зауважили, що 71 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.
Наголошується, що протягом дня 24 листопада з 10:00 по 17:30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.
“Оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників, формат подачі інформації про результати бойової роботи ППО може змінюватись. Адже раніше атаки “шахедів” здійснювались лише у нічний час – в темну пору доби. Зараз противник застосовує ударні БПЛА і протягом дня”, — зазначили ПС ЗСУ.
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