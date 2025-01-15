У ніч на 15 січня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні, використавши ракети різних типів, ударні безпілотники "Shahed" та дрони-імітатори. У загальному було виявлено та супроводжено 117 повітряних цілей противника.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Знищено 77 цілей, серед яких:

23 крилаті ракети Х-101/Х-55см;

3 крилаті ракети “Калібр”;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

47 ударних безпілотників “Shahed” та інших дронів-імітаторів. Ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

У Повітряних силах зауважили, до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У загальному росіяни запустили такі повітряні цілі:

1 балістичну ракету “Іскандер-М/KN” (з Білгородської області);

7 крилатих ракет Х-22/32 (з Тульської області);

27 крилатих ракет Х-101/Х-55см (з Волгоградської області);

4 крилаті ракети “Калібр” (з Чорного моря);

74 ударні БпЛА/дрони-імітатори різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Наголошується, далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.