Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Знищено 77 цілей, серед яких:
- 23 крилаті ракети Х-101/Х-55см;
- 3 крилаті ракети “Калібр”;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 47 ударних безпілотників “Shahed” та інших дронів-імітаторів. Ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).
У Повітряних силах зауважили, до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У загальному росіяни запустили такі повітряні цілі:
- 1 балістичну ракету “Іскандер-М/KN” (з Білгородської області);
- 7 крилатих ракет Х-22/32 (з Тульської області);
- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см (з Волгоградської області);
- 4 крилаті ракети “Калібр” (з Чорного моря);
- 74 ударні БпЛА/дрони-імітатори різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
Наголошується, далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.
“Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів”, — йдеться у повідомленні.
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