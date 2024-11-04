Сили ППО знешкодили всі безпілотники під час нічної атаки на Київ

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що ворог використав вже звичну тактику, але знову не досяг своєї мети.
“Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росіі. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети — наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені”, — йдеться у повідомленні.
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