Сили ППО знешкодили всі безпілотники під час нічної атаки на Київ

У ніч на 4 листопада Сили оборони України успішно знешкодили всі російські дрони, що атакували Київ.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що ворог використав вже звичну тактику, але знову не досяг своєї мети.

“Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росіі. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети — наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені”, — йдеться у повідомленні.

Водночас під час атаки уламки дронів впали в Оболонському та Деснянському районах столиці. Пожежі, що спалахнули на відкритих територіях, швидко загасили, ніхто не постраждав, і руйнувань не зафіксовано. “Були зафіксовані локальні пожежі – горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань”, — уточнив Попко.