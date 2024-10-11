Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
“Сьогодні вночі російська армія намагалася уразити столицю України безпілотними літальними апаратами. Силами і засобами ППО всі ворожі БПЛА, що загрожували столиці, були знешкоджені!” — йдеться в повідомленні.
У КМВА зазначили, що це п’ята повітряна атака на Київ від початку жовтня. На Київ дрони заходили за різними напрямками.
Повітряна тривога в столиці тривала понад три години.
Тим часом, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.
“Наразі в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БПЛА ворога. Не виключено оголошення повітряної тривоги в Києві”, — додали у відомстві.
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