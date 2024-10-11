Російські окупанти здійснили п'яту нічну атаку на Київ безпілотниками з початку жовтня, усі дрони були знешкоджені.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Сьогодні вночі російська армія намагалася уразити столицю України безпілотними літальними апаратами. Силами і засобами ППО всі ворожі БПЛА, що загрожували столиці, були знешкоджені!” — йдеться в повідомленні.

У КМВА зазначили, що це п’ята повітряна атака на Київ від початку жовтня. На Київ дрони заходили за різними напрямками.

Повітряна тривога в столиці тривала понад три години.

Тим часом, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.