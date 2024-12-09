Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
“У ніч на 9 грудня 2024 року (із 19.30 8 грудня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем, 37-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 08:00 силами зенітних ракетних військ, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп було:
- знищено дві керовані авіаційні ракети;
- збито 18 ворожих безпілотників у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.
Ще 18 БпЛА були локаційно втрачені, один — в повітрі. Бойова робота триває.
За інформацією Повітряних сил, у Вінницькій області уламки збитих безпілотників пошкодили інфраструктуру кількох приватних підприємств.
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