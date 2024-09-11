Цієї ночі російські війська здійснили атаку на Україну, використовуючи ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Як зазначається, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника.

“Ворог ударив однією балістичною ракетою “Іскандер-М” з Краснодарського краю – РФ, двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма ударними БпЛА типу “Shahed” (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ, Чауда – Крим)“, — йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.