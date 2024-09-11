Про це повідомило командування Повітряних сил.
Як зазначається, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника.
“Ворог ударив однією балістичною ракетою “Іскандер-М” з Краснодарського краю – РФ, двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма ударними БпЛА типу “Shahed” (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ, Чауда – Крим)“, — йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
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