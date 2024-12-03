Сьогодні вночі, 3 грудня, Росія атакувала Україну за допомогою 28 ударних безпілотників типу "Shahed" та інших БПЛА, запустивши їх з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел та Міллерово.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один безпілотник було втрачено, два – вийшли з підконтрольного повітряного простору та рухалися у напрямку Білорусі та тимчасово окупованих територій.

Водночас, кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури зафіксовано на Тернопільщині та Рівненщині.