Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
“Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один безпілотник було втрачено, два – вийшли з підконтрольного повітряного простору та рухалися у напрямку Білорусі та тимчасово окупованих територій.
Водночас, кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури зафіксовано на Тернопільщині та Рівненщині.
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