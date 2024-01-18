У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області – РФ. Також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Основні напрямки удару – південь та північ.

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли свої цілей.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей