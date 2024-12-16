У ніч на 16 грудня Російська Федерація здійснила атаку на Україну, запустивши 49 ударних безпілотних літальних апаратів. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 27 з них.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака почалася близько 1 години ночі, коли російські війська здійснили запуск безпілотників типу Shahed та інших моделей із Брянської та Орловської областей Росії.

“Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.

Підтверджено збиття 27 дронів, що здійснили проліт через Чернігівську, Сумську, Черкаську, Хмельницьку, Харківську та Дніпропетровську області. Ще 19 безпілотників були локаційно втрачені. Три дрони досі залишаються в українському повітряному просторі.

За даними Повітряних сил, влучань не зафіксовано, інформація про руйнування чи постраждалих наразі не надходила.