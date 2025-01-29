Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що Росія випустила 57 ударних БпЛА Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та кримського мису Чауда. Також було зафіксовано запуск балістичної ракети “Іскандер-М” із Криму.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
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