Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що Росія випустила 57 ударних БпЛА Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та кримського мису Чауда. Також було зафіксовано запуск балістичної ракети “Іскандер-М” із Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.