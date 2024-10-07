У ході протиповітряного бою 7 жовтня сили ППО України знищили 32 російських ударних дрони та дві ракети типу "Кинджал".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що під час атаки, що тривала із 20:00 6 жовтня по 08:30 7 жовтня, росіяни випустили по Україні балістичну ракету “Іскандер-М”, керовану авіаційну ракету Х-59, ракету невстановленого типу з Курської та Білгородської областей, а також ударні БПЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ у РФ).

Крім того, близько 08:20 ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслєйка).

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід понад 80 повітряних цілей: Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Так, у результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” на Київщині та 32 ворожих ударних БПЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

У ПС ЗСУ також додали, що зафіксовано декілька влучань ворожих ударних дронів у прифронтовій Харківщині. Один із трьох “Кинджалів” влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Станом на 11:20 один російський безпілотник досі перебуває в повітрі. Бойова робота триває.