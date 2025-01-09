У ніч на 9 січня 2025 року українська протиповітряна оборона відбила масштабну атаку, під час якої російські війська використали 70 ударних безпілотників типу «Shahed» і дрони-імітації різних моделей. Напад розпочався ввечері 7 січня і здійснювався з кількох напрямків, зокрема Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські сили, включно з авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами, активно відбивали атаку. Зранку 9 січня було підтверджено збиття 46 ворожих ударних дронів, зокрема в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

“Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині”, – йдеться в повідомленні.

Додатково повідомляється, що 24 безпілотники-імітації не досягли своїх цілей, і їх було локаційно втрачено без жодних негативних наслідків.