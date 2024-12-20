У ніч на 20 грудня 2024 року російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. Противник вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з Курської області. Також було запущено 65 ударних БПЛА типу "Shahed" з різних регіонів Росії, включаючи Брянськ та Міллерово.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Сили оборони України успішно відбили повітряний напад, знищивши 40 ударних БПЛА в кількох областях, серед яких Курська, Полтавська, Київська та Чернігівська. Крім того, 20 безпілотників були локаційно втрачені.

Внаслідок нічного нападу було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Зазначається, що близько 7:00 Росія випустила 5 балістичних ракет “Іскандер-М” по Києву, які були успішно знищені протиповітряною обороною України. Уламки ракет спричинили руйнування у п’яти районах столиці, є загиблі та поранені.