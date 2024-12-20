Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Сили оборони України успішно відбили повітряний напад, знищивши 40 ударних БПЛА в кількох областях, серед яких Курська, Полтавська, Київська та Чернігівська. Крім того, 20 безпілотників були локаційно втрачені.
Внаслідок нічного нападу було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.
Зазначається, що близько 7:00 Росія випустила 5 балістичних ракет “Іскандер-М” по Києву, які були успішно знищені протиповітряною обороною України. Уламки ракет спричинили руйнування у п’яти районах столиці, є загиблі та поранені.
“Просимо громадян миттєво реагувати на повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння, адже часу на те, щоб знайти укриття дуже мало. Дотримуйтесь рекомендацій екстрених служб, бережіть себе та своїх рідних“, — наголосили у Повітряних силах.
- Унаслідок російського удару по Херсону одна людина загинула, дев’ять поранених
- У Києві через падіння уламків ракет спалахнули пожежі, є постраждалі
- Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки: тимчасово зупинено роботу державних реєстрів